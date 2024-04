Popó descarta luta após exigências e ironiza novo projeto de Belfort

Ele fez uma luva há mais de 15 anos e até hoje tenta divulgar essa luva e não consegue. E agora quer, junto comigo, divulgar a luva, que não tem nada a ver uma coisa com a outra.

Popó, em seu Instagram

No início da declaração, Popó relembrou as provocações que recebeu de Bambam antes de se enfrentarem. Em fevereiro, o baiano levou a melhor no ringue.

Na sequência, o tetracampeão mundial de boxe descartou a luta com Belfort. Ele ainda disse que não luta com os outros "só porque as pessoas querem".

O que mais ele disse

"Esse ano já aconteceu muita coisa comigo em termos de provocações", iniciou Popó. "Primeiro foi o Bambam fazendo provocações, os desrespeitos. E ainda continua depois de ter amarelado em cima do ringue e ter mostrado a nível nacional a frouxidão e o homem que não foi em cima do ringue", continuou.

"Não tem por que lutar com o Vitor, ele já está sendo descartado. Eu luto com quem eu quero", prosseguiu. "Estou fazendo essas lutas para divulgar o meu esporte, para dar alegrias às pessoas, [para] elas conhecerem um pouco mais da minha história - o Popó campeão", finalizou o lutador.