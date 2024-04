F1: GP do Brasil tem ingressos vips esgotados 7 meses antes da corrida

Alguns setores vips do Autódromo de Interlagos já estão com ingressos esgotados com sete meses de antecedência para o GP do Brasil de Fórmula 1.

O que aconteceu

O GP do Brasil está marcado para 4 de novembro, mas a procura por ingressos já está a todo vapor. A corrida em São Paulo será a 21ª etapa da temporada de 2024, que começou há pouco mais de um mês.

Dois setores em Interlagos com capacidade para 150 lugares foram esgotados. A Absolut Sport, agência que comercializa pacotes para a corrida, ainda tem outras áreas VIPs disponíveis.