'Sócrates ou Neymar, democracia ou ditadura', diz político em Paris

No coração da Vila Olímpica, a inauguração da rua Doutor Sócrates neste sábado acabou se transformando num ato de defesa da democracia, num momento que tanto o Brasil como a França identificam um avanço da extrema direita. "Precisamos mais do que nunca combater a ameaça que paira sobre nós", afirmou Raí.

O ato nesta manhã contou com políticos franceses e brasileiros, além de representantes do MST, artistas, familiares do ex-jogador do Corinthians e intelectuais. O evento ainda foi marcado por discursos cobrando atletas do presente a se posicionar pela defesa de valores como a democracia.

O prefeito da cidade de Saint-Ouen, nas proximidades de Paris e onde fica situada a Vila Olímpica, fez uma dura crítica ao brasileiro Neymar, que defendeu o principal clube de Paris e ainda é assunto por lá..