Prefeito francês que inaugura rua Sócrates critica Bolsonaro e Neymar

"Por isso, entre Raí e Neymar, eu fiz minha escolha. Entre Neymar e Sócrates, eu fiz minha escolha. Aqui, é punho elevado", completou.

SUS

O prefeito ainda quer usar a presença brasileira para transformar a cidade de 40 mil habitantes. Com a cidade do Rio, ele chegou a um acordo para que estudantes de medicina e que estejam no SUS possam ir à cidade francesa para trabalhar no último ano de seus cursos.

A meta é manter dois ou três médicos brasileiros na cidade. "Temos falta de profissionais", afirmou.

A cidade ainda assinou um acordo com o Pará e vai enviar uma delegação de jovens para sensibilizar o grupo sobre a importância da questão ambiental.