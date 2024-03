Brasileiro é agredido por líbero rival durante jogo de vôlei no Catar

Na final do campeonato de vôlei do Catar, o brasileiro Gabriel Cândido foi agredido pelo líbero rival no duelo entre Al-Arabi e Al-Rayyan.

O que aconteceu

Jogador do Al-Arabi, Gabriel estava na rede e fez ação de bloqueio durante o ataque do Al-Rayyan. No primeiro momento, o líbero rival apenas se aproximou da rede.

No lance seguinte, o brasileiro repetiu o gesto de bloqueio e foi agredido por um chute de Sulaiman Saad. A tentativa de agressão aconteceu três vezes, de acordo com Gabriel Cândido.