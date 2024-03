Ginasta Rebeca Andrade ganha homenagem em série limitada de miniaturas

Imagem: Divulgação Memorabília do Esporte

Um dos principais nomes do Brasil para as Olimpíadas de Paris, a ginasta Rebeca Andrade virou miniatura. Ela vai ser homenageada pela Memorabília do Esporte em uma série de estatuetas MiniCo.

Ficou muito fofinha! A miniatura está linda! Está perfeita em todos os detalhes, no collant, no lacinho na cabeça, ficou a minha cara Rebeca Andrade

O que aconteceu

A coleção será limitada a 150 peças numeradas e certificadas. As miniaturas já estão em pré-venda ao preço de R$ 999,00 pelo site da Memorabília do Esporte.