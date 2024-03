Nelsinho Piquet, Janeth e mais: Jogo das Estrelas do NBB tem grandes nomes

Grandes nomes do esporte brasileiro marcaram presença no Jogo das Estrelas do NBB, que acontece hoje (16), no Ginásio do Ibirapuera.

O que aconteceu

Janeth ganhou uma salva de palmas das arquibancadas. A lenda do basquete foi campeã mundial em 1994, prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996 e a primeira brasileira a atuar na WNBA.

Sandro Varejão, Guilherme Giovannoni e Rafael Hettsheimer também marcaram presença. Os dois últimos, inclusive, foram muito tietados nos arredores do Ginasio do Ibirapuera.