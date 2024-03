Nem calor histórico afasta fãs de basquete do Ibirapuera

São Paulo registrou hoje a maior temperatura da história no mês de março, mas nem o calorão afastou os fãs de basquete do Ginasio do Ibirapuera.

O que aconteceu

Jovens, crianças e até adultos se divertiram na fan zone desde as 14h (de Brasília). O espaço é aberto ao público e gratuito. Não é necessário ter entrada para o Jogo das Estrelas para aproveitar a fan zone.

Os torcedores se arriscaram em cestas de 3 pontos e em diversas alturas. Para completar a atmosfera, o entorno do Ibirapuera foi tomado por muita música.