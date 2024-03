Casagrande chora ao comentar mortes no Ninho do Urubu: Sei o que sonhavam

"Sei tudo que eles estavam sonhando", afirmou emocionado o colunista do UOL Esporte Walter Casagrande, ao comentar as dez mortes de jogadores da base do Flamengo na tragédia do Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019.

A Netflix lança nesta quinta-feira (14) o documentário "O Ninho: Futebol & Tragédia", sobre o incêndio no centro de treinamento do Flamengo. Baseada em uma ideia original do UOL e com produção da Fábrica, a série tem três episódios.