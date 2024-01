Ex-ciclista campeã mundial morre atropelada; marido é suspeito

Seu marido, Rohan Dennis, foi preso e acusado de direção perigosa, dirigir sem os devidos cuidados e colocar vidas em risco. O comunicado policial não cita seu nome, mas expõe que é um homem de 33 anos "conhecido da mulher".

Rohan Dennis durante o Giro d'Italia de 2023 Imagem: Tim de Waele/Getty Images

Dennis deixou a prisão após pagamento de fiança. O ex-ciclista foi intimado a comparecer ao Tribunal de Magistrados de Adelaide em 13 de março.

Segundo o jornal The Advertiser, o casal brigou antes de o óbito acontecer. Hoskins teria subido no carro e se agarrado à porta do veículo, enquanto Dennis acelerou e arrastou-a pela via.

Os ex-ciclistas estavam casados desde 2018 e tiveram dois filhos. Hoskins e Dennis se conheceram nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

A carreira dos ciclistas

Hoskins participou de duas edições dos Jogos Olímpicos: Londres 2012 e Rio 2016. Ela integrou o time australiano na prova de perseguição por equipes, e teve como melhor resultado a quarta posição em Londres. Na mesma categoria, sagrou-se campeã mundial em 2015.