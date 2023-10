Victor Coutinho agradece Cazé por visibilidade do beisebol: 'Deu uma força'

Victor Coutinho, da seleção brasileira de beisebol, comemorou a visibilidade que ele mesmo e a modalidade como um todo ganharam por conta das boas atuações e de uma campanha do streamer Casimiro para angariar seguidores aos atletas durante as transmissões das partidas. Ele falou sobre o assunto em entrevista ao programa Destino: Paris, exibido diariamente no canal do UOL Esporte durante os dias de Jogos Pan-americanos

"Todo mundo sabe que o beisebol é pouco conhecido no Brasil. E o Casimiro deu uma força, transmitindo nossos jogos e, agora acompanhando cada jogo"

Após a transmissão da vitória do Brasil sobre Cuba, Casimiro pediu que os espectadores "invadissem" a conta de Victor Coutinho no Instagram. O atleta ganhou cerca de 7 mil seguidores em 30 minutos.