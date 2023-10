Da rifa ao Pan 2023: quem é a carateca que chega como promessa do Brasil

"Ia ter um Brasileiro em Fortaleza e meus pais disseram que, naquele momento, não teria como [ter recursos]. Eu estava me preparando desde o início do ano, focada nesta competição. Eu tinha de dar um jeito. Fiz uma rifa, e até aproveitei uma competição em Pouso Alegre para vender. Fui para Fortaleza, consegui uma vaga na seleção e passei a ganhar Bolsa-Atleta, em 2014, foi aí que as coisas mudaram"

A vontade de estar nos tatames surgiu aos sete anos, e Bárbara acredita que por influência indireta do irmão mais velho.

"O meu irmão fazia caratê quando eu tinha uns três anos. Acho que, talvez, no subconsciente, ficou essa vontade. Quando eu tinha sete anos, disse que queria fazer. Até que um dia um professor passou no colégio onde eu estudava oferecendo aula em um projeto social. Tinham centenas de crianças, mas consegui me destacar e fui chamada para uma academia. Daí, comecei a treinar".

De lá para cá foram inúmeros pódios e conquistas, como os seis ouros no Pan-Americano de Caratê, quatro sul-americanos, oito nacionais, além do World Schools Combat Games.

Escala antes do Pan

Bárbara será uma das representantes brasileiras no Mundial de Caratê que vai acontecer em Budapeste, na Hungria, entre os dias 24 e 29. De lá, ela vai diretamente para o Chile. No Pan, as competições da modalidade vão do dia 3 ao dia 5 do próximo mês.