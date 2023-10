A poliglota que ensina línguas aos jogadores e tem brasileiros no currículo

Inclusive, o atacante do Palmeiras segue com as aulas de inglês e espanhol, mesmo ainda atuando no Brasil. Vendido ao Real Madrid no final do ano passado, quando tinha 16 anos, Endrik só pode ir para a Espanha ao completar 18 anos, no ano que vem. Pelo menos desde agosto de 2022 ele tem aulas com ela.

Trabalhar com Sara tem sido fundamental para o meu desenvolvimento como jogador. Ela me guiou para compreender os desafios que enfrentarei ao me mudar para uma nova liga, tanto dentro como fora de campo. Não só tem me ajudado a melhorar minhas habilidades em espanhol e inglês, mas também a entender as diferenças culturais que encontrarei na Europa.

Endrick, em legenda de vídeo publicado em conjunto com a professora Sara