Por que o Pan 2023 tem esportes que não estão nos Jogos Olímpicos

Beisebol. Esteve presente em todas edições, e tem Cuba e Estados Unidos como os maiores medalhistas. Foi retirado das Olimpíadas em 2008, voltou para Tóquio em 2020, mas não estará em Paris. Tem retorno programado para 2028, em Los Angeles.

Boliche. Entrou no programa dos Jogos Pan-Americanos em 1991 e pode ser jogado em duplas ou individualmente.

Caratê. O tradicional esporte esteve em Tóquio-2020, mas não fará parte da lista de Paris-2024. É dividido em Kumite e Kata. No primeiro, há um combate e pontos são atribuídos a cada golpe e dependendo de onde atinge o corpo do adversário, enquanto no segundo não há contato físico, e os juízes atribuem pontos de acordo com a execução e velocidade dos movimentos.

Esqui Aquático e Wakeboard. O esqui aquático usa duas pranchas de esqui, enquanto o wakeboard utiliza prancha similar à do snowboard. Mariana Nep ficou com o bronze no wakeboard em Lima 2019. Ela é treinada por Marcelo Giardi, ouro no Pan de 2007, no Rio, e prata em Guadalajara, em 2011.

Patinação Artística em rodas. Os patins devem ter quatro rodas, separadas em dois pares, e há categorias diferentes para o feminino e masculino. As apresentações podem ser individuais, em casais ou em grupos. Não integra os Jogos Olímpicos de Verão por um entendimento que há similaridade com a patinação no gelo, que faz parte dos Jogos de Inverno.

Patinação de Velocidade inline. É disputada em circuitos fechados e os patins devem ser inline, com cinco rodas no máximo e sem freios. A patinação de velocidade no gelo faz parte dos Jogos Olímpicos de Inverno.