My Mate Nate: quem é o adversário de Whindersson Nunes em luta de boxe

Whindersson Nunes enfrenta hoje o norte-americano Nathan Bartling em luta de boxe no X Series: Prime Card, na Inglaterra. O adversário do brasileiro também é youtuber e ainda não saiu vitorioso do ringue.

Quem é o rival de Whindersson

Mais conhecido como My Mate Nate, ele grava vídeos para o YouTube há oito anos. O influenciador possui mais de 13,7 milhões de seguidores na plataforma.