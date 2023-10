Brasil x República Tcheca: onde assistir ao jogo do Pré-Olímpico de vôlei

Caso a seleção não consiga a classificação pelo Pré-Olímpico, é possível garantir uma vaga através do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Cinco vagas são concedidas por esse meio, sendo que os continentes sem representantes garantidos nos Jogos tem prioridade.

Além do Brasil e da República Tcheca, o grupo A, que tem sede no Rio de Janeio conta com Alemanha, Cuba, Irã, Itália, Qatar e Ucrânia também fazem parte do grupo.

No Grupo B, que tem sede em Tóquio, contamos com as seguintes seleções: Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Estados Unidos, Tunísia e Turquia.

Já o grupo C que está em Xi'an, na China, tem Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, México, Holanda e Polônia.

Brasil x República Tcheca - Pré-Olímpico de Vôlei Masculino

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Data e Hora: 1º de outubro às 10h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo e sportv 2