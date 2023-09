Judô: Mayra Aguiar conquista medalha de bronze no Grand Slam de Baku

Mayra Aguiar disputou o terceiro lugar do Grand Slam de Baku hoje (24), no Azerbaijão, e conquistou a medalha de bronze no judô.

A brasileira aplicou um waza-ari na alemã Alina Boehm e faturou um lugar no pódio. Antes, ela havia vencido Dudenaite e Wada, e caiu para a italiana Bellandi.