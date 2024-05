CBF altera data e horário do jogo entre Atlético-GO e Corinthians pelo Brasileirão

A CBF teve que remanejar algumas partidas do Brasileiro em virtude do adiamento da sétima e da oitava rodada por conta da tragédia no Rio Grande do Sul.

Antes de enfrentar o Atlético-GO, o Corinthians entra em campo duas vezes. Na próxima terça-feira (28), o Timão recebe o Racing-URU, às 19h, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana. Em seguida, no dia 1º de junho, a equipe encara o Botafogo, às 21h, em Itaquera, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.