Escalação do Corinthians: António fecha preparação e planeja mudanças para pegar o Flamengo

O Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Flamengo na manhã desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. O duelo contra o Rubro-Negro está marcado para este sábado, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.

António Oliveira deve fazer mudanças no time para a partida no Rio de Janeiro. Ele contará com o retorno de Garro, liberado do confronto contra o Nacional-PAR para acompanhar o nascimento do filho, e também pode ter a volta de Fausto Vera, que está se recuperando de dores na posterior da coxa esquerda.

O atacante Yuri Alberto, que entrou no segundo tempo do jogo no Paraguai, também pode retomar a titularidade. Já o zagueiro Raul Gustavo retorna de suspensão e está à disposição.