CBF convoca João Adibe Marques, CEO da Cimed, para ser chefe de delegação da Seleção Brasileira

A CBF anunciou João Adibe Marques, CEO da Cimed, como o novo chefe da delegação da Seleção Brasileira para os próximos amistosos contra México e Estados Unidos. O empresário será responsável por acompanhar os treinos e representar a CBF em encontros com dirigentes de outras federações.

"Fico muito honrado com o convite e por essa abertura para que empresários brasileiros comprometidos com o país e com o esporte possam assumir essa missão, trazendo uma visão estratégica de liderança e gestão profissional de alta performance.", disse João Adibe.

Em março, durante a realização dos amistosos do Brasil contra Inglaterra e Espanha, a CBF e a Cimed renovaram sua parceria até a próxima Copa do Mundo, em 2026. A farmacêutica é patrocinadora oficial da Seleção desde 2015, além de ser a atual apoiadora da equipe masculina, feminina e base do Cruzeiro.