Vasco anuncia acordo com Betfair e terá maior patrocínio máster da sua história

Agora, o Vasco assume a quarta colocação de patrocínio máster mais caro do Brasil. O Cruzmaltino fica atrás apenas do Corinthians (VaideBet), Flamengo (PixBet) e Palmeiras (Crefisa).

"A parceria entre Vasco e a Betfair não se trata apenas de um patrocínio master na camiseta do time, é também uma colaboração estratégica baseada em valores compartilhados, excelência e paixão pelo futebol, respeitando a grandeza da sua história, mas também fortalecendo o investimento no projeto dentro da equipe carioca para ajudar a desenvolver o presente e o futuro do clube", disse Kimberly Daly, Diretora Geral da Betfair International.

"Para nós da Betfair, estamos muito contentes de trabalhar em conjunto com um time que tem objetivos de crescimento para fortalecer os laços entre as duas marcas. Estamos muito animados em levar aos vascaínos experiências exclusivas que só a Betfair pode oferecer para aproximar o torcedor ainda mais do seu clube do coração e de toda a ação de cada partida", finalizou.

A estreia do uniforme com o novo patrocínio máster ocorrerá no dia 12 de maio, em São Januário, no confronto diante do Vitória, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.