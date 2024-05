"O Leverkusen é mais forte do que nós", diz De Rossi, técnico da Roma, após eliminação na Liga Europa

"Jogamos muito bem na primeira etapa. Os atletas fizeram um jogo incrível, foi uma partida de grande esforço físico e mental. Eles jogaram bem, finalizaram várias vezes ao gol, mas quando se sofre um gol muito infeliz, dói", completou.

Agora, a Roma volta os olhares no Campeonato Italiano. Pela competição, a equipe enfrenta a Atalanta no próximo domingo, às 15h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium. Já o Bayer Leverkusen entra em campo contra o Bochum, também no domingo, pela Bundesliga, a qual conquistou antecipadamente.