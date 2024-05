Nascar ou UFC? Pilotos trocam socos após corrida nos EUA

Uma confusão generalizada tomou conta da All-Star Race da Nascar, em North Wilkesboro, nos Estados Unidos, no domingo. A briga foi protagonizada pelos pilotos norte-americanos Kyle Busch, da Richard Childress Racing, e Ricky Stenhouse Jr., da JTG Daugherty Racing, que começaram a discutir tão logo a prova acabou.

Os organizadores ainda estavam soltando os fogos em comemoração à vitória conquistada por Joey Logano na corrida quando Stenhouse acertou um soco no rosto de Busch. As equipes se envolveram para tentar separar a briga. No entanto, começou um empurra-empurra entre os grupos rivais. A confusão se dissipou conforme Busch se afastava da confusão.

O embate entre os dois se iniciou ainda na pista. O carro de Busch recebeu um contato de Stenhouse na primeira volta e bateu na parede. O piloto da Richard Childress, então, decidiu retaliar e acertou a traseira do veículo do de Ricky Stenhouse, o que levou o atleta da JTG Daugherty a bater no muro e ter que deixar a prova.