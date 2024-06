Ceará vence Coritiba e fica perto dos líderes na classificação da Série B

O Ceará fez bem seu dever de casa nesta sexta-feira, na abertura da oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do Coritiba, na Arena Castelão, o time cearense venceu o rival direto, por 1 a 0, e entrou no G-4 - grupo de acesso - da segunda divisão. O gol do paraguaio Facundo Barceló fez o time cearense chegar aos 15 pontos. Já o Coritiba segue oscilando na competição, estacionando com 11 pontos.

O duelo até começou empolgado, com as duas equipes buscando o campo de ataque e finalizando à gol, mas sem muito perigo. Empurrado pela torcida, o Ceará tinha mais posse de bola e domínio da partida, mas encontrou uma defesa do Coritiba bem postada.

Com o passar do tempo, o jogo foi caindo de produção. Mais tímidos, os visitantes apenas chegavam em chutes de longa distância, todos sem nenhum perigo. Apesar do controle, os donos da casa também pouco aproveitaram os espaços. O lance de maior perigo foi um chute desviado de Erick Pulga, defendido por Pedro Morisco.

Na segunda etapa, o Ceará transformou em gol sua superioridade em campo. Logo com três minutos, após cobrança de escanteio, Barceló cabeceou no contrapé e abriu o placar. O gol forçou o Coritiba a sair para o jogo, deixando espaços na defesa. Erick Pulga por pouco não ampliou da entrada da área.

Aos poucos, o time cearense foi se cansando e começou a ser pressionado pelo ataque oxigenado do adversário. Apesar da presença ofensiva, o Coritiba era pouco efetivo e com erros na conclusão. Na reta final, Richardson teve a chance de matar a partida, mas chutou em cima do goleiro Morisco.

O Coritiba volta a campo na próxima sexta-feira (dia 7), às 19 horas, quando abre novamente a nona rodada, diante do Ituano, no Estádio Couto Pereira. Já o Ceará atua na segunda-feira (dia 10), às 19 horas, contra o Vila Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga , o OBA, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 0 CORITIBA

CEARÁ - Richard (Bruno Ferreira); Raí Ramos, Jonathan, David Ricardo e Paulo Victor (Matheus Bahia); Jean Irmer (Richardson), De Lucca, Lourenço (Guilherme Castilho) e Aylon (Saulo Mineiro); Erick Pulga e Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli (Fransérgio), Vini Paulista (Geovane Meurer) e Matheus Frizzo (Yago Ferreira); Lucas Ronier (Wesley Pomba), Leandro Damião (Brandão) e Figueiredo. Técnico: James Freitas.

GOL - Barceló, aos três minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Irmer, David Ricardo e Paulo Victor (Ceará); Natanael, Lucas Ronier, Bruno Melo e Figueiredo (Coritiba).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).