Endrick celebra gol na Libertadores e explica comemoração que irritou jogadores do Liverpool-URU

O Palmeiras goleou o Liverpool-URU por 5 a 0 na noite desta quinta-feira em duelo que aconteceu no Estádio Centenário, em Montevidéu. Endrick anotou um dos gols do Verdão e comemorou com o gesto de "King Kong", como já tinha feito anteriormente. Os jogadores adversários, porém, se irritaram com comemoração e iniciaram uma confusão.

O camisa 9 do Verdão, então, explicou do que se tratou os gestos e a situação envolvendo os atletas do time uruguaio.

"Estou muito feliz com o gol e assistência, ainda mais com a vitória. Foi um gesto que eu fiz, também fiz contra o Independiente. Foi muito bem visto. Era uma comemoração bonita. Foi do lado da torcida deles. Falei em espanhol com eles, o camisa 3 entendeu bem, o 7 não entendeu muito. Hoje lançou também o filme 'O Planeta dos Macacos'. Quero mostrar para todo mundo que gosto do filme do Kong e é isso. Não teve racismo. Foi um jogo maravilhoso, a gente pôde ganhar. Agradeço a Deus por poder nesse Estádio, onde fomos campeões da Libertadores. Não pude participar, mas pude ver", esclareceu Endrick em entrevista ao Paramount+.