Rodrigo Cezar festeja fase no Santos e mira vitória contra o Fortaleza no Brasileirão sub-20

Promessa das categorias de base, Rodrigo Cezar tenta deslanchar no Santos após quase deixar o clube no começo do ano. E o garoto vem se destacando no Campeonato Paulista sub-20. No último sábado, ele participou de cinco gols na vitória de 9 a 0 do Peixe sobre o Mauaense.

O jogador de 17 anos celebrou o momento e destacou a força do elenco alvinegro.

"Fico feliz de estar vivendo esse momento, principalmente por conseguir ajudar a equipe com participações em gols. A goleada aumenta a moral do nosso elenco e dá confiança para a nossa sequência nas competições que estamos disputando", comentou.