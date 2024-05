Homenageadas no Jogo das Estrelas LBF, Paula e Janeth pedem foco na base

Janeth encara as quatro linhas só se for preciso mostrar alguma técnica para as novas gerações. E são nessas ocasiões que o público se surpreende com vídeos como o recém-publicado onde ela, do meio da quadra, arremessa de costas a bola e acerta a cesta. "O corpo tem memória", diz.

"Tenho saudade da vibração da torcida a cada ponto, das vitórias. Mas se você me perguntar se hoje eu gostaria de voltar, o que significa treinar como eu treinava na época, minha resposta é não!", continua Janeth.

A atleta conta que treinava até 300 arremessos por dia. "Minha principal dica é: treine. Quando o treinador nos pedia 100 arremessos eu perguntava: certos ou chutados? Porque tem diferença. Então eu digo: se você quer chegar lá, treine habilidade, agilidade e arremesso".

Nova geração

Ambas defendem que o investimento nas categorias de base são cruciais para a continuidade do esporte. "O vôlei faz isso com maestria. Vemos jogadores chegando, substituindo os que vão se aposentando. Sinto falta disso no basquete, temos essa fragilidade. Desde as Olimpíadas de Sydney não conseguimos mais estar entre os melhores, indo às Olimpíadas, ao Mundial, fazendo uma boa campanha. Então sinto falta de um trabalho de base mais forte", comenta Magic Paula.

Para Janeth, a nova geração precisa ser mais cobrada. "Mas precisa ser uma cobrança muito bem pensada para que o jovem não desista de seu sonho justamente por causa dessa cobrança. Esse é o desafio geracional. Mas é algo que todos temos que nos adaptar. É preciso ter sensibilidade para lidar com ele".