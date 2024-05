Após triunfo na Libertadores, Fluminense abre preparação para enfrentar o Juventude pelo Brasileirão

Para isso, neste sábado, no Maracnã, às 18h30 (de Brasília), o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Juventude, com pouco ritmo de jogo, já que jogou pela última vez há mais de um mês devido aos ocorridos no Rio Grande do Sul. Com cinco unidades somadas em quatro rodadas disputadas, os gaúchos ocupam a 15ª posição. Assim, o confronto da sétima rodada do Brasileirão pode ser considerado direto na parte de baixo da tabela.