Endrick chora em despedida e ganha mosaico da torcida do Palmeiras: 'Até logo'

A torcida do Palmeiras vive uma noite com grandes emoções. Nesta quinta-feira (30), em jogo contra o San Lorenzo, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o atacante Endrick, de 17 anos, se despede do clube. Antes da bola rolar no Allianz Parque, os torcedores estenderam um mosaico em homenagem ao jogador com os dizeres "até logo" e, entre as palavras, a imagem de Endrick coberto no escudo do Palmeiras..

Endrick se emocionou durante a homenagem. O camisa 9 passou alguns segundos olhando diretamente para o setor onde o mosaico foi exibido durante a execução do hino nacional foi às lágrimas.

Convocado por Dorival Júnior para disputa de amistoso e da Copa América, pela seleção brasileira, Endrick se junta à delegação do Brasil nos próximos dias. O torneio de seleções tem duração entre 20 de junho e 14 de julho. Depois desse período, o atacante se apresenta ao Real Madrid, clube com o qual está negociado desde 2022.