Matheuzinho se diz "em casa" no Corinthians e projeta sequência como titular após lesão de Fagner

O lateral ainda disse que sente em casa e está realizando um sonho de defender as cores do Corinthians. Ele também projeta temporadas vitoriosas pelo clube do Parque São Jorge.

"Me sinto em casa desde o primeiro dia que cheguei. Recepção que os jogadores tiveram comigo foi espetacular, nem tenho palavras. Não só eles, mas a comissão técnica e os funcionários também. E isso me ajudou na adaptação. Estou feliz para caramba, isso ajuda para que eu possa render dentro de campo", afirmou.

"Espero viver anos muito bons aqui. Sempre tive o sonho de jogar no Corinthians. E agora com essa oportunidade eu vou dar 100% para ter uma sequência boa e uma história linda dentro do clube", concluiu.

Em boa fase dentro de campo, o Corinthians de Matheuzinho tenta confirmar o bom momento neste sábado. O time enfrenta o Botafogo às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após as classificações na Sul-Americana e na Copa do Brasil, a equipe está na parte de baixo da tabela da Série A, beirando a zona de rebaixamento.