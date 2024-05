Zé Roberto corta Julia Kudiess da seleção brasileira feminina de vôlei por lesão

O técnico José Roberto Guimarães cortou a central Julia Kudiess da seleção brasileira que disputa a Liga das Nações. Neste domingo, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) emitiu um comunicado no qual informou que a atleta sofreu uma entorse no joelho direito na vitória sobre a Sérvia, no Maracanãzinho, no Rio.

"Foram realizadas avaliações clínicas e radiológicas, que mostraram uma lesão ligamentar do joelho e microfratura do platô tibial", informou a entidade que dirige o vôlei nacional.

Sem Julia Kudiess, de 21 anos, que fará tratamento no Minas, o seu clube, a delegação brasileira viaja nesta segunda-feira para Macau, na China, para iniciar o período de adaptação para os duelos da segunda semana da Liga das Nações.

Na primeira semana, sempre no Maracanãzinho, a seleção feminina saiu invicta com quatro vitórias sobre Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Sérvia. Além do Brasil, outro país que permanece 100% após a primeira semana é a Polônia. O próximo jogo será contra o Japão, dia 28.