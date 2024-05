Conquistas dos Estaduais levam Palmeiras e Flamengo à liderança no ganho de seguidores no mês de abril

O Flamengo, atual campeão do Campeonato Carioca, figurou no segundo lugar entre os maiores crescimentos do mês ao registrar 303 mil novas inscrições no combinado de suas redes sociais. O Rubro-Negro liderou em três das cinco plataformas: no Instagram (213 mil novos inscritos), no X (50 mil) e no YouTube (40 mil). Estes resultados contribuíram para que o Flamengo atingisse a marca inédita de 58 milhões de inscritos no acumulado de seus perfis oficiais.

O Santos, finalista da edição 2024 do Paulistão, fechou o pódio mensal com 208 mil novas adesões em suas plataformas digitais. O principal resultado do Peixe se deu no Instagram, em que o clube somou aproximadamente 112 mil novos inscritos, seguido do TikTok, que obteve 100 mil novas adesões durante o mês.

Por sua vez, São Paulo ocupou o quarto lugar entre os maiores resultados do mês. Foram somadas mais de 146 mil novas inscritos no combinado de suas contas. Cerca de 70% do desempenho Tricolor são advindos do TikTok, plataforma na qual o clube acumulou 100 mil novos seguidores. Além disso, o clube atingiu a marca de 22 milhões de inscrições na somatória da de seus perfis oficiais.