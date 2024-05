Nos pênaltis, São Paulo ganha do Miyagi-JAP e é campeão do Tokyo International Youth Tournament sub-14

Nesta segunda-feira, no Complexo Esportivo J-League, em Fukushima (JAP), o São Paulo bateu o Miyagi-JAP, nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Com o resultado, o Tricolor Paulista sagrou-se campeão do Tokyo International Youth Tournament sub-14 de maneira invicta.

A competição reuniu 12 equipes, que foram divididas em quatro grupos com três participantes cada. O São Paulo fez parte da chave B na primeira fase, juntamente com Tokyo Verdy e Prefeitura de Iwate. Nesta fase, o clube paulista venceu as duas partidas, goleando a Prefeitura Iwate, por 5 a 1, e fazendo 3 a 0 no Tokyo Verdy.