Michel Araújo leva terceiro amarelo e desfalca o São Paulo contra o Fluminense

O São Paulo ganhou um desfalque para o jogo contra o Fluminense, na segunda-feira que vem (13), válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Michel Araújo levou o terceiro amarelo neste domingo, no triunfo sobre o Vitória, no Barradão, e precisará cumprir suspensão.

O uruguaio recebeu cartão já no final do segundo tempo. Luciano e Igor Vinícius também estavam pendurados, mas escaparam da punição e podem defender o Tricolor na próxima rodada.

Michel Araújo tem atuado como ala no São Paulo com a ausência de Welington, lesionado. Sem o atleta, a tendência é que Patryck e Moreira briguem por posição. Isso, claro, se o titular não se recuperar a tempo da contusão.