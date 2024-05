Artilheiro do São Paulo em 2024, Luciano comemora marca após triunfo contra o Vitória

Em um gramado encharcado devido à forte chuva em Salvador, o São Paulo derrotou o Vitória neste domingo, por 3 a 1, no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols do triunfo, Luciano celebrou o resultado.

Com os dois tentos, Luciano deixou Calleri e Ferreirinha para trás e assumiu a artilharia da equipe nesta temporada. Agora, são sete bolas na rede em 22 partidas disputadas.

"Fico feliz, tenho que agradecer minha família e meus companheiros. Pedi para Deus ontem, antes de dormir, para ajudar meus companheiros e ele me deu dois gols. Artilheiro do time na temporada, mas tenho que agradecer meus companheiros, não sou nada sem eles", disse o jogador em entrevista à TV Globo, na saída de campo.