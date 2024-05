Vitória x São Paulo: confira informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Com quatro pontos, o São Paulo está na 14ª colocação do Brasileirão. A equipe, então, quer seguir na fase positiva para subir algumas posições na tabela.

O Vitória, por outro lado, vem de derrota na Copa do Brasil, para o Botafogo. No Campeonato Brasileiro, o time está na 18ª posição, com um ponto.

Com problemas físicos, Rodrigo Andrade, Iury Castilho, Everaldo, Felipe e Raul Caceres devem seguir como desfalques. Após sair da derrota para o Alvinegro com dores no joelho, Camutanga é dúvida.