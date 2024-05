Com brasileiro como vilão, Aston Villa perde para Olympiacos pela ida da semifinal da Conference League

Nesta quinta-feira, o Aston Villa recebeu o Olympiacos e perdeu pelo placar de 4 a 2. O confronto, disputado no Villa Park, foi válido pela ida da semifinal da Conference League. Os ingleses saíram atrás por 2 a 0 e conseguiram empatar, contudo, sofreram mais dois gols. O brasileiro Douglas Luiz, no final da partida, perdeu um pênalti e desperdiçou a chance de diminuir a desvantagem.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Georgios Karaiskáki, na Grécia. Quem avançar à final, enfrenta o vencedor do duelo entre Fiorentina e Club Brugge. Os italianos saíram na frente na partida de ida, após vencerem por 3 a 2.

Neste domingo, domingo, às 10h, o Aston Villa volta suas atenções para o Campeonato Inglês. A equipe enfrenta o Brighton, pela 26ª rodada da competição nacional, no The American Express Community Stadium. Já o Olympiacos joga novamente apenas no duelo de volta da semifinal da Conference League.