Fernando Diniz completa dois anos no Fluminense e aumenta média de público da equipe

No total, a média de ingressos vendidos com Diniz no comando é de 35.719. Nos dois anos anteriores à pandemia (2018 e 2019), era de 16.634. Ao todo, o Tricolor Carioca teve mais de dois milhões de pagantes desde que o técnico chegou ao clube.

Neste ano, a média de público pagante do Fluminense é de 34.980. Em 2023, foi ainda maior, com 37.762. E por fim, em 2022 (desde abril, quando ele foi contratado pelo time) teve 34.415.

Esta é a segunda passagem de Fernando Diniz no Fluminense. O treinador também esteve no comando da equipe em 2019 e teve uma média de 16.568 pagantes nos 21 jogos realizados como mandante. Sendo assim, houve um aumento de 116% na atual passagem.

Além do aumento de público, o comandante também conquistou em 2023 o primeiro título da Libertadores da história do Fluminense e foi campeão da Recopa Sul-Americana neste ano.

Buscando voltar a boa fase, o Fluminense entra em campo nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Sampaio Corrêa, no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, pela terceira fase da Copa do Brasil.