Carille assiste vitória do Santos no Brasileirão sub-20 e cita importância de acompanhar a base

O Tricolor Carioca saiu na frente, logo aos três minutos de partida, com Agner. O Alvinegro Praiano reagiu rápido e buscou o empate aos oito, com Felipe Laurindo. Cinco minutos depois, Miguelito virou. Aos 43, os mandantes ampliaram, com Gustavo Henrique.

Na etapa final, o Santos precisou apenas controlar o resultado para garantir o êxito.

Com o resultado, o Peixe subiu para a terceira colocação do Brasileirão sub-20, com 10 pontos. O Fluminense está em 16º, com quatro.