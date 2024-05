Gerson é destaque do Flamengo atuando em nova posição

Após a vitória contra o Bolívar na última quarta-feira, o próximo compromisso do Flamengo é contra o Amazonas, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, que acontece somente no dia 22, às 21h30 (de Brasília). A partida contra o Vasco no fim de semana foi adiada junto com o resto dos jogos do Brasileirão das rodadas 7 e 8 devido ao desastre climático do Rio Grande do Sul.