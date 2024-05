Ex-Palmeiras, Borja é o jogador com mais participações em gols na América do Sul em 2024

Autor dos dois gols do River Plate na vitória sobre o Libertad, pela Copa Libertadores, na última terça-feira, o atacante Miguel Borja, ex-Palmeiras, é o jogador com mais participações em gols na América do Sul em 2024.

De acordo com o Sofascore, em 21 jogos disputados, Borja balançou as redes 17 vezes e distribuiu três assistências. O centroavante precisa de apenas 80 minutos para participar diretamente de um gol. Ele deu 64 finalizações, 31 no alvo, com uma média de 3,7 chutes para marcar.