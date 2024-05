Atlético-MG confirma lesão na coxa do meio-campista Otávio

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG confirmou a lesão do meio-campista Otávio. Segundo o clube, o atleta teve uma contusão muscular com ruptura do tendão na região posterior da coxa esquerda no jogo contra o Peñarol, realizado na última terça-feira, pela Libertadores.

Apesar de não informar o tempo que ficará longe dos gramados, o Galo comunicou que o atleta já está em tratamento na fisioterapia.