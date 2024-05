Marcelo Teixeira anuncia mais de seis mil ingressos vendidos para duelo contra o Brusque

O jogo será o primeiro do Santos na Vila Belmiro pela Série B com 100% do público. O Peixe foi punido pelo STJD a jogar seus três primeiros jogos, como mandante, com os portões fechados. No entanto, em prol do Rio Grande do Sul, a pena foi diminuída para duas partidas, e o Alvinegro poderá contar com o apoio de seu torcedor.

O Santos busca vencer o Brusque para se manter na liderança da Série B. O Peixe possui 12 pontos conquistados e venceu quatro dos cinco jogos que disputou até então.