Brasil supera Coreia do Sul e vence a segunda partida pela Liga das Nações

Nesta quinta feira, pela Liga das Nações, a Seleção Brasileira enfrentou a Coreia do Sul e venceu por 3 sets a 0, com parciais de (25/15, 25/19 e 25/17), no Maracanãzinho. Assim, alcançou seu segundo triunfo no torneio.

Em jogo com pouco mais de uma hora de duração, o técnico José Roberto Guimarães usou a fragilidade da equipe adversária para rodar o elenco e dar oportunidade para todas as atletas brasileiras entrarem em quadra, como Helena e Luzia, que estrearam na competição.

A presença de Roberta como levantadora titular no lugar de Macris foi uma das mudanças promovidas por Zé Roberto, além de Kisy e Natinha entre as titulares.