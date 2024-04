Sargento Thiago Rhavy e Con Chello?s Son JMen vencem GP Internacional Neodent em Curitiba

Taxar super-rico? Farra do lobby impera no Congresso

O Sgto Thiago Rhavy com Concello?s Son JMen, cavalo nascido na Alemanha e registrado no studbook nacional BH que completa 13 anos em final de maio, trouxe uma falta da 1ª passagem e terminou o 2º e decisivo percurso em 55s52, conquistando o título. O vice ficou com Felipe Juares de Lima apresentando Nina Blue M. Secco, também com uma falta na 1ª passagem e pista limpa na 2ª, em 57s55. Em 3º lugar chegou Raphael Machado Leite montando HSY Charlene Império Egípcio, um derrube na 1ª volta e sem faltas na 2ª, em 58s57. A disputa distribui R$ 200 mil em premiação e o campeão também levou um anel comemorativo, de esmeraldas e brilhantes, especialmente confeccionado pela joalheira Adriana Scarpelli, marcando o início de uma tradição no Internacional de Curitiba.

"Um dos meus objetivos é conseguir uma vaga para a Final Copa do Mundo 2025 e uma vitória na 1ª etapa mostra que a gente está no caminho certo", comemorou o Sgto Thiago Rhavy, brasiliense de 37 anos. "Monto o Con Chello?s Son há um ano e meio. No fim de 2024, ele teve um problema de saúde e graças ao tratador Ednaldo, que está comigo há 21 anos e cuidou dele, o Con Chello está plenamente recuperado. Agradeço a confiança dos proprietários do Con Chello, do Haras Santa Esmeralda, minha esposa e todos que me apoiam", destacou o campeão que também deixou uma mensagem.

"Trabalhem bastante, vai ser difícil duro, mas uma hora chega. Curitiba é um lugar onde disputei o meu primeiro Campeonato Brasileiro e ganhar o meu primeiro Internacional aqui é uma satisfação muito grande. Só tenho a agradecer. Meu objetivo a médio prazo são os Jogos Olímpicos de 2028."

O Internacional e Nacional de Curitiba 2024 conta com 27 provas, sendo cinco Internacionais. Nesse domingo, o mini-GP, a 1.45m, encerra a competição.