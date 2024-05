São Paulo vira sobre o Fluminense pelo Brasileiro e vence a 1ª em casa com Zubeldía

São Paulo domina o 1ºT

O São Paulo mandou no jogo no primeiro tempo. A primeira boa oportunidade criada pelo time comandado por Luis Zubeldía aconteceu aos 15 minutos, quando Igor Vinícius tabelou com André Silva e tocou para Luciano, que, por sua vez, acionou Rodrigo Nestor na entrada da área. O meio-campista são-paulino dominou e bateu forte, exigindo boa defesa de Fábio.

Logo na sequência, após cobrança de escanteio à meia altura, a bola passou por todo mundo e sobrou na entrada da área para Damián Bobadilla, que chegou batendo forte, de primeira, mas mandou por cima do gol.

Aos 19 minutos, Juan perdeu a primeira das várias grandes oportunidades que teve na etapa inicial. Fábio cometeu falha grave na saída de bola, entregando de bandeja para Rodrigo Nestor, que decidiu bater no contrapé do goleiro, mas o viu fazer a defesa. No rebote, praticamente na pequena área, Juan completou de cabeça, nas mãos do arqueiro do Fluminense, levando a torcida à loucura no Morumbis.

Juan teve outra chance de abrir o placar pouco depois. Desta vez, Bobadilla deu passe por elevação para o atacante completar de cabeça, encobrindo o goleiro Fábio e tirando tinta do travessão.

O festival de oportunidades desperdiçadas continuou. Igor Vinícius cobrou falta pela direita, e Alan Franco apareceu no primeiro pau, livre, para cabecear, mas mandou para fora. Sem conseguir ser eficiente, o São Paulo acabou castigado aos 29 minutos.