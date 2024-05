Grupo com Fluminense, Inter, Athletico-PR e Vasco defende paralisação imediata do Brasileirão

Ratificamos veementemente que a paralisação da aludida competição no limite acima exposto, como medida humanitária, consensual e de justiça de competição, se faz necessária para pleno respeito e efetivação de medidas de restabelecimento mínimo das condições de preservação e estruturação da vida humana diante da



catástrofe ambiental sem precedentes na historia do Brasil e que infelizmente acomete a todo o povo gaúcho:

É fato público e notório que as equipes gaúchas que disputam o Campeonato Brasileiro | Série A - 2024 foram duramente atingidas em toda a sua estrutura esportiva e administrativa, o que inviabiliza o funcionamento mínimo de suas atividades, assim como impossibilita o seu direito de mando de jogo em suas sedes. Aliado a isso, há extenso prejuízo logístico de deslocamentos aéreos e viários para compromissos fora do Estado do Rio Grande do Sul, o que, à evidência, se mantida a continuidade do campeonato, repercutirá em maior desequilíbrio técnico e financeiro entre as equipes disputantes. Daí, uma vez mais, a necessidade da imediata paralisação, sem que isso gere prejuízo da realização do Conselho Técnico Extraordinário, convocado por esta CBF para a data de 27/05/2024. conforme espelha o Oficio n. 151/2024: e.

Assim posto, cientes que e incumbência exclusiva da CBF, por meio de sua Diretora de Competições, a responsabilidade pela organização do Campeonato Brasileiro e, por conseguinte, para determinação de adiamento geral das duas próximas rodadas, os Clubes aqui signatários, impelidos a se manifestar expressamente a respeito por meio do Oficio Circular PRE n. 150/2024, posicionam-se pela imediata paralisação total do Campeonato Brasileiro da Série A | 2024 até a data de 31/05/2024. com retorno nas datas previstas de 01/06/2024 e 02/06/2024, solicitando, ainda, que sejam adotadas todas as medidas reagendamento geral das partidas validas pela referida competição, bem como um plano de estudo para novas medidas de auxilio estrutural e financeiro para atenuacão dos prejuízos existentes".