Vasco x Criciúma: confira informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Fim de semana tá chegando e a rodada 4 também! 10 jogos pra agitar de vez o #BrasileirãoBetano! pic.twitter.com/3pO1b9kHZb

? Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 26, 2024





A empolgação inicial com a vitória em casa sobre o Grêmio na estreia no nacional de pontos corridos não teve sequência nas duas rodadas seguintes, com derrotas para o Red Bull Bragantino e Fluminense, ambas pelo placar de 2 a 1.

A preocupação com o desempenho da equipe e a proximidade da zona do rebaixamento acenderam o sinal de alerta no CT Moacyr Barbosa e a ordem é aproveitar mais um jogo em seu estádio e somar os três pontos diante dos catarinenses. O Vasco inicia a rodada na 15ª posição com três pontos.

Sem compromissos no meio da semana, o técnico Ramón Díaz teve tempo para treinar a equipe e deve fazer alterações na escalação titular. O zagueiro e capitão Medel retorna após se ausentar do país para acompanhar os problemas de saúde de sua mãe no Chile. Além dele, a outra novidade deve ser a entrada de Hugo Moura nos onze iniciais. O volante causou boa impressão ao entrar durante o clássico contra o Flu e deve ganhar uma oportunidade.