Mbappé é líder em gols e participações em gols por clubes no mundo

Na noite desta quarta-feira, o Paris Saint-Germain jogou pelo Campeonato Francês. Cada vez mais perto do título, visitou a equipe do Lorient e ganhou por 4 a 1.

O autor de dois gols do PSG foi Kylian Mbappé, que tem sido peça fundamental para a equipe francesa comandada por Luis Enrique. Não à toa, é o líder em gols e em participações em gols (53) por clubes no mundo na temporada 23/24.

De acordo com dados do Sofascore, Mbappé balançou as redes 43 vezes e também distribuiu 10 assistências em suas últimas 43 partidas. O atacante, assim, soma impressionantes 53 contribuições em gols, com média de 1,2 por jogo.