Klopp elogia possível sucessor no Liverpool: "Gosto do estilo de jogo dele"

Nesta sexta-feira, o técnico Jurgen Klopp rasgou elogios em coletiva de imprensa ao treinador Arne Slot, atualmente no Feyenoord e apontado como possível sucessor do alemão no Liverpool. Na quinta, o comandante holandês admitiu ter sido procurado pelos Reds.

"Não sei nada sobre isso. Não estou envolvido no processo (de busca por um novo técnico). Gostaria muito que, se for ele o escolhido, queira aceitar o cargo e esteja entusiasmado. Gosto do estilo de jogo da equipe dele. Tudo o que ouço sobre ele é que ele é um cara legal", disse Klopp.

Arne Slot vive boa temporada no comando do Feyenoord e ocupa a segunda posição do Campeonato Holandês, com 75 pontos em 31 jogos disputados. Além disso, foi campeão da Copa da Holanda após vencer o NEC (Nijmegen Eendracht Combinatie) na final por 1 a 0.